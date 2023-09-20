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Министра культуры встретят у парламента протестом
20.09.2023 13:33
Сегодня, 20 сентября министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани должна выступить в Парламенте Грузии с годовым отчетом в формате «Часа министра».
Как заявили деятели искусства и науки страны, они намерены встреть Цулукиани акцией протеста, которая начнется в 18:00 перед зданием парламента Грузии.
По мнению организаторов акции, грузинское искусство и наука находятся в опасности, поскольку политика министерства Цулукиани «разрушает культуру, главную опору идентичности страны и нашей гордости», а также делает культуру «инструментом правительственной пропаганды».
«Репрессивная политика наносит непоправимый ущерб нашему историко-культурному наследию, сознательно препятствует развитию современного искусства и науки, подавляет выражение свободного и критического профессионального мнения; Оно пытается подчинить культуру, ограничить ее, сделать инструментом правительственной пропаганды.
20 сентября в 18:00 у гражданского входа в парламент соберутся представители искусства и науки, почитатели грузинской культуры. В формате «Часа истины» мы озвучим множество нерешенных проблем, которые избежать министр культуры не сможет. На акции секторы культуры и науки выдвинут четкие требования.
Никакой цензуры! Культура живая и независимая!», — говорится в сообщении организаторов акции.
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