

В фойе парламента происходит драка между депутатами от оппозиции и «Грузинской мечты»

20.09.2023 13:49





В фойе у зала пленарных заседаний парламента Грузии происходит драка между представителями оппозиции и «Грузинской мечты». Инцидент начался после того, как оппозиционные депутаты подошли к председателю правящей партии Ираклию Кобахидзе во время его комментариев и сказали ему, что он российский шпион, что привело к обострению ситуации.



Приставы попытались разрядить обстановку, но противостояние продолжается и сейчас. Оппозиция скандирует – «Русские». В фойе вместе с Ираклием Кобахидзе находятся и другие депутаты от «Грузинской мечты». Они вышли в фойе из зала сразу после начала инцидента.



Параллельно на пленарном заседании парламента в формате «министерского часа» слушают министра культуры и спорта Грузии Тею Цулукиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





