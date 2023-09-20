|
|
|
В фойе парламента происходит драка между депутатами от оппозиции и «Грузинской мечты»
20.09.2023 13:49
В фойе у зала пленарных заседаний парламента Грузии происходит драка между представителями оппозиции и «Грузинской мечты». Инцидент начался после того, как оппозиционные депутаты подошли к председателю правящей партии Ираклию Кобахидзе во время его комментариев и сказали ему, что он российский шпион, что привело к обострению ситуации.
Приставы попытались разрядить обстановку, но противостояние продолжается и сейчас. Оппозиция скандирует – «Русские». В фойе вместе с Ираклием Кобахидзе находятся и другие депутаты от «Грузинской мечты». Они вышли в фойе из зала сразу после начала инцидента.
Параллельно на пленарном заседании парламента в формате «министерского часа» слушают министра культуры и спорта Грузии Тею Цулукиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна