

Шум в парламенте Грузии — оппозиционные депутаты покинули сессионный зал

20.09.2023 13:59





Представители парламентской оппозиции покинули сессионный зал парламента. Сегодня, 20 сентября, пленарное заседание парламента открылось на фоне шума. Представители парламентской оппозиции потребовали провести в парламенте дебаты по вопросу Отара Парцхаладзе.



Лидер «Граждан» Алеко Элисашвили заявил, что сегодня парламент должен заслушать не министра культуры (как это предусмотрено в повестке дня), а исполняющего обязанности президента Национального банка.



«Не Цулукиани, а президент Национального банка должен прийти сюда и рассказать нам, что он делает с этой страной?» — заявил депутат.



Председатель парламента выгнал из зала заседаний лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, который обвинил членов большинства в том, что те «защищают российскую шпионскую сеть». После этого из зал заседания покинули и другие представители оппозиции.



Как сообщил глава парламента Шалва Папуашвили, повестка заседания уже утверждена. Соответственно, на заседании парламента заслушают министра культуры Тею Цулукиани.





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