

Лидер «Мечты» призывает общественность не допустить украинизации страны

20.09.2023 15:08





Я призываю общественность быть внимательной, осторожной, чтобы не допустить украинизации страны, - заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, комментируя потасовку между депутатами в парламенте Грузии.



Кобахидзе призвал коллег не следовать за провокациями агентов.



«Я призываю общественность быть внимательной, осторожной, чтобы не допустить украинизации страны. Это главная задача, которая стоит перед страной, мы должны быть внимательными в октябре-ноябре, декабре, должны быть внимательными на выборах в следующем году, чтобы не допустить украинизации этой страны, чего желают эти субъекты.



Я призываю своих коллег максимально спокойно относится к таким провокациям, их цель — искусственное нагнетание обстановки. Не поддавайтесь на провокации агентов», - отметил Кобахидзе.



Для справки, в фойе у зала пленарных заседаний парламента Грузии происходит драка между представителями оппозиции и «Грузинской мечты». Инцидент начался после того, как оппозиционные депутаты подошли к председателю правящей партии Ираклию Кобахидзе во время его комментариев и сказали ему, что он российский шпион, что привело к обострению ситуации.



Приставы попытались разрядить обстановку, но противостояние продолжается и сейчас. Оппозиция скандирует – «Русские». В фойе вместе с Ираклием Кобахидзе находятся и другие депутаты от «Грузинской мечты». Они вышли в фойе из зала сразу после начала инцидента.



Параллельно на пленарном заседании парламента в формате «министерского часа» слушают министра культуры и спорта Грузии Тею Цулукиани.





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