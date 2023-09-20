

Оппозиция развернула в парламенте плакат с надписью – «русский военный корабль, иди на …».

20.09.2023 15:15





Во время выступления министра культуры и спорта Теи Цулукиани, на пленарном заседании парламента в формате «часа министра», женщины-депутаты от оппозиции развернули возле трибуны плакат с надписью – «Русский военный корабль, иди на …».



Действия оппозиционеров – ответ на отказ большинства в обсуждении темы введения санкций США в отношении бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и решении Национального банка Грузии не распространять режим санкций на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».



Инциденты происходили и за пределами зала заседаний, в фойе произошло сразу несколько столкновений. Ситуация накалилась после того, как оппозиционные депутаты назвали Ираклия Кобахидзе российским шпионом. Представители правящей партии и оппозиции вступили в физическое противостояние друг с другом. Депутаты от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе завязали драку с лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе.



Словесное противостояние произошло и между лидером «Силы Народа» Михаилом Кавелашвили, представителем правящей партии Мамукой Мдинарадзе и депутатом от партии «Граждане» Алеко Элисашвили.





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