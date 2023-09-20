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Еще один вице-президент Нацбанка покидает должность
20.09.2023 15:19
Еще один вице-президент и член Совета покидает Национальный банк Грузии. О своей отставке после Папуны Лежава заявил и Арчил Мествиришвили.
"Друзья и коллеги, покидаю свой пост в Национальном банке", - написал Мествиришвили в Facebook.
Напомним, что НБГ Грузии сначала ввел санкции против подсанкционного Соединенными Штатами экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе, однако на следующий день издал указ об изменении ввода санкционного режима, в результате чего Парцхаладзе, который является приближенным лицом теневого лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, оказался вне санкций.
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