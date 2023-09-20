

Лидер «Мечты» утверждает, что основные оппозиционные силы ведут агентурную деятельность

20.09.2023 15:23





«Вы видите, с какими людьми мы имеем дело. Это шпионы и агенты, у которых есть лишь одно желание — превратить Грузию в Украину. Им это не удастся. Я призываю всех к спокойствию», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе о противостоянии между оппозицией и депутатами большинства.



По словам Кобахидзе, наша общая ответственность — не допустить «украинизации» страны.



«Где был Парцхаладзе, когда они это делали? Это шпионы. Есть около пяти партий — «Нацдвижение», «Лело», Гахария, еще несколько партий, есть ряд богатейших НПО и несколько СМИ, которые непосредственно осуществляют агентурную деятельность в Грузии. Их единственная цель – превратить Грузию в Украину. Я призываю вас всех дистанцироваться от этих тяжелейших поручений. Украинизация Грузии – это то, чего нельзя допустить. Наша общая ответственность — не допустить «украинизации» этой страны», — заявил Кобахидзе.







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