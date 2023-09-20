

Вашадзе: Развал «Грузинской мечты» и ее системы начался

20.09.2023 16:41





«Стратегия Агмашенебели» и «Национальное движение» анонсировали акцию перед парламентом Грузии.

На проведенном в парламенте Грузии брифинге лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал общественность собраться сегодня на проспекте Руставели и заявил, что необходимо выработать план действий.



«Давайте соберемся сегодня в 19:00 перед парламентом и вместе выработаем план действий, какие шаги нам следует предпринять. За ними стоит российская шпионская система, созданная Путиным, за нами же – родина. Что там драка, а и перед оружием ни на шаг не отступал ни один наш соотечественник, и мы не отступим ни на один шаг. Где бы ни была точка соприкосновения, там получат ответ люстрированные шпионы, находящиеся в «Грузинской мечте».



Развал «Грузинской мечты», всей ее системы начался. Мы обязательно забьем победный гол. С нашей стороны патриоты, а там российские шпионы. Вперед! Ни шагу назад – будем бороться до конца. Сегодня они трусливо сбежали. Единственное, что они умеют, это подкрадываться сзади назад. Даже те, кто подкрался, получили надлежащий ответ, и они получат больше ответов. Ни шагу назад!» — заявил Вашадзе.





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