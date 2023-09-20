

Саакашвили: Если Грузия не получит статус, нужно обеспечить отставку правительства

20.09.2023 16:44





Если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС и если будет отрицательное заключение Комиссии, вам всем вместе нужно обеспечить отставку правительства Грузии, назначение новых выборов и проведение их в условиях нового правительства национального согласия. Это не сработает, нам нельзя терять времени, - заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе дистанционного участия в судебном заседании.

По его словам, сейчас самое время быть вместе.



«Сейчас не время для таких амбиций: «эта оппозиционная группа», «та оппозиционная группа», «эта партия, та партия» — все вместе! Протест – это признак европейскости», - заявил Михаил Саакашвилии отметил, что его заключение – это личная месть Путина, поскольку «он не любит успешных грузин».



По его словам, идет «промывание мозгов», и вместо того, чтобы говорить, что в истории Грузии были 9 лет успешных лет, большей часть населения Грузии, в том числе молодежи, внушают, что это были кровавые 9 лет. По мнению Михаила Саакашвили, это, конечно, не так.



«Мы должны участвовать во всех процессах, наши отношения с Европой должны быть в наших руках. Мы должны взять взять в свои руки наши отношения с Россией-оккупантом, и это не должен решать Парцхаладзе. Они не против агентов, они [проводники агентов], агентура проникла повсюду, в том числе и мое отравление спланировало ФСБ... Мы обязательно разрушим этот порочный порядок. Я чувствую любовь и поддержку грузинского народа, но самое главное – я чувствую боевой дух грузинского народа. Ничто не может устоять перед духом грузинского народа», - заявил Саакашвили.





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