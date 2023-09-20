Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ушел с поста советник президента Национального банка Георгий Бакрадзе


20.09.2023   17:26


После вице-президентов Национального банка Грузии свой пост покинул и советник президента НБГ Георгий Бакрадзе.

Два вице-президента Нацбанка - Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили покинули свои должности.

И.о. президента Нацбанка Грузии Натия Турнава подтвердила журналистам информацию об отставке Папуны Жвания. Что касается Арчила Мествиришвили, то о своем решении бывший вице-президент Нацбанка сообщил в соцсети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна