

Ушел с поста советник президента Национального банка Георгий Бакрадзе

20.09.2023 17:26





После вице-президентов Национального банка Грузии свой пост покинул и советник президента НБГ Георгий Бакрадзе.



Два вице-президента Нацбанка - Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили покинули свои должности.



И.о. президента Нацбанка Грузии Натия Турнава подтвердила журналистам информацию об отставке Папуны Жвания. Что касается Арчила Мествиришвили, то о своем решении бывший вице-президент Нацбанка сообщил в соцсети.





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