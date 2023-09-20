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Ушел с поста советник президента Национального банка Георгий Бакрадзе
20.09.2023 17:26
После вице-президентов Национального банка Грузии свой пост покинул и советник президента НБГ Георгий Бакрадзе.
Два вице-президента Нацбанка - Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили покинули свои должности.
И.о. президента Нацбанка Грузии Натия Турнава подтвердила журналистам информацию об отставке Папуны Жвания. Что касается Арчила Мествиришвили, то о своем решении бывший вице-президент Нацбанка сообщил в соцсети.
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