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Еще один вице-президент Нацбанка Грузии ушел с поста


20.09.2023   17:41


Еще один вице-президент и член совета Национального банка Национального банка Грузии Николоз Гагуа покидает свой пост. Об этом он заявил Первому каналу Грузии.

По словам Николоза Гагуа, он уже написал заявление об уходе с поста члена совета Нацбанка. Он отметил, что его отставка вступит в силу через два месяца.

Сегодня посты вице-президентов Национального банка Грузии также покинули вице-президенты Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили. Теперь исполняющая обязанности главы НБГ Натия Турнава остается без заместителей.

Согласно Органическому закону о Национальном банке «Если число членов Совета Национального банка меньше 5, Совет Национального банка неправомочен выполнять свои функции. В этом случае вакансия должна быть восполнена не позднее 2 месяцев с момента наступления этого факта».


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