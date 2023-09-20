

Еще один вице-президент Нацбанка Грузии ушел с поста

20.09.2023 17:41





Еще один вице-президент и член совета Национального банка Национального банка Грузии Николоз Гагуа покидает свой пост. Об этом он заявил Первому каналу Грузии.



По словам Николоза Гагуа, он уже написал заявление об уходе с поста члена совета Нацбанка. Он отметил, что его отставка вступит в силу через два месяца.



Сегодня посты вице-президентов Национального банка Грузии также покинули вице-президенты Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили. Теперь исполняющая обязанности главы НБГ Натия Турнава остается без заместителей.



Согласно Органическому закону о Национальном банке «Если число членов Совета Национального банка меньше 5, Совет Национального банка неправомочен выполнять свои функции. В этом случае вакансия должна быть восполнена не позднее 2 месяцев с момента наступления этого факта».





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