

Российский бизнесмен из окружения Гаврилова сфотографировался в кабинете грузинского депутата

20.09.2023 19:16





Я знаком с Пипия много лет, он хотел встретиться по поводу чего-то – по поводу бизнеса, 15 лет назад он занимался нефтеперевозками, - заявил член парламентского большинства Васил Чигогидзе, отвечая на вопрос о том, какое знакомство связывает его с живущим в России бизнесменом Мамукой Пипия, который, согласно распространенной информации, входит в окружение Гаврилова.



Как говорит Чигогидзе, он сам допустил пропуск бизнесмену, однако встретиться с ним не смог, а относительно опубликованных Мамукой Пипия фотографий, на которых он сидит на депутатском кресле в кабинете Чигогидзе, член большинства заявил: «Может он хочет стать депутатом или ему нравится фотографироваться. Я не знаю, зачем он фотографировался и опубликовал фото».



«Я знаю Мамуку Фифию много лет, но давно его не видел, за последние годы он приезжал дважды, и я не смог с ним встретиться, и он попросил меня встретиться с ним. Случилось так, что было заседание, у нас были голоса и он в это время пришел, я попросила ассистента получить пропуск, он как обычно поднялся ко мне в комнату. Я физически не мог подняться в течение часа. Я слышал, что он сфотографировался, сел на мой стул, может, он хочет стать депутатом или рад сфотографироваться. Не знаю, я поражен, для чего это нужно.



Я встретила его внизу, сказал, что поднимусь на сессию и попросил его подождать. Он хотел встретиться по поводу чего-то, по поводу бизнеса. Он ничего не сказал, сессия продлилась и я не смог поговорить. Я знаю, что он бизнесмен, 15 лет назад занимался нефтеперевозками, когда я с ним соприкасался», - заявил Чигогидзе.





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