

Минюст: Начато делопроизводство в связи с утратой Отаром Парцхаладзе грузинского гражданства

20.09.2023 19:30





По информации Минюста Грузии, начато делопроизводство в связи с утратой грузинского гражданства бывшим генеральным прокурором Грузии Отаром Парцхаладзе.



Как сообщает министерство, заключение будет направлено президенту Грузии в кратчайший срок.



«Исходя из общественного интереса, распространяем информацию о том, что в Агентстве развития государственных сервисов начато производство в связи с утратой Отаром Парцхаладзе гражданства Грузии.



После завершения соответствующих процедур заключение Агентства будет направлено президенту Грузии в кратчайший срок», - говорится в заявлении, распространенном ведомством.



США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. По их информации Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, в рамках нового санкционного пакета санкции будут применены еще к 24 лицам, в том числе и к Отару Парцхаладзе. Госдепартамент США называет Отара Парцхаладзе грузино-российским олигархом, с которым Федеральная служба безопасности России (ФСБ) работала, чтобы повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.



Со своей стороны, Служба государственной безопасности приступила к изучению вопроса о введении Соединенными Штатами Америки санкций против бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.



Согласно органическому закону Грузии «О гражданстве Грузии», гражданин Грузии теряет грузинское гражданство, если он получает гражданство другой страны, кроме того случая, когда ему сохраняется гражданство Грузии. Законом прямо оговаривается, что при получении гражданства другой страны для сохранения гражданства Грузии необходимо предварительное согласие соответствующего ведомства Грузии. Исходя из этого, получение гражданства иностранного государства без предварительного согласия государства является основанием для утраты гражданства Отаром Парцхаладзе.



По пояснению администрации президента Грузии, Отар Парцхаладзе не обращался в соответствующее ведомство с целью сохранить грузинское гражданство. Кроме того, вчера президент распространила информацию о том, что она ждет заключения о прекращении гражданства Грузии для Отара Парцхаладзе, которое немедленно удовлетворит.





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