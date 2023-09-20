

Президент сожалеет о назначении Турнава и считает, что она должна уйти, а ее указ должен быть отменен

20.09.2023 19:32





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, исполняющая обязанности главы Национального банка Грузии Натия Турнава должна уйти в отставку. Президент заявила об этом на брифинге и добавила, что сожалеет о принятом решении относительно назначения Турнава.



«Должна сказать, что я глубоко сожалею о своем решении и прошу прощения за это… В первую очередь, и.о. президента, которая не смогла защитить независимость Национального банка, а наоборот, сама нанесла ущерб этому принципу, должна уйти в отставку», - заявила Зурабишвили.



По ее словам, коллективным решением Совета Национального банка можно и нужно объявить одностороннее решение недействительным.



Президент считает, что это будет реальным действием Совета для сохранения независимости Нацбанка.



«Это возможно, несмотря на отставку трех вице-президентов, потому что у них еще есть 2 месяца на продолжение своих полномочий. Срок увольнения – через 2 месяца. Совет полностью функционален и может принимать любые решения. Это те шаги, которые необходимо предпринять срочно, чтобы не нанести более серьезный репутационный ущерб стране. А также ожидаемы и международные реакции.



Это правильный путь, который защитит те достижения, называемые экономической и финансовой устойчивостью Грузии, а также международную репутацию в этой отрасли. Никто не имеет права принимать такие решения из-за узких интересов. В то же время я хочу приветствовать очень четкую позицию частного банковского сектора, которая действительно является тем, что нужен сегодня этой стране», - заявила президент.





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