

Представители грузинской оппозиции проводят митинг у Нацбанка

20.09.2023 19:40





Представители оппозиции проводят акцию у Национального банка Грузии.



Участники митинга протестуют против решения Национального банка Грузии, согласно которому международные санкции, наложенные на гражданина Грузии, будут исполнены только после соответствующего решения грузинского суда.



Собравшиеся заявляют, что правящая команда ставит под угрозу финансовую стабильность государства и граждан, чтобы защитить бывшего главного прокурора страны, находящегося под санкциями США, Отара Парцхаладзе.



Кроме того, они требуют отставки и.о. главы Нацбанка Натии Турнава.



Вчера Национальный банк Грузии обнародовал информацию о санкциях в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Как заявили в Нацбанке, международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если по соответствующему делу против него в грузинском суде не вынесен обвинительный приговор. Национальный банк также сообщил, что в целях полной реализации прав и свобод граждан Грузии, гарантированных Конституцией, ведомством разработаны и внедрены соответствующие изменения в порядок исполнения санкционных режимов.



Согласно поправке, режимы санкций применяются к гражданину либо юридическому лицу Грузии, если на основании наложенных на него санкций вынесено юридически обязательное обвинительное заключение грузинского суда.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





