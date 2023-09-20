

Банк Иванишвили сделал невнятное заявление и обвинил в инсинуациях оппозицию

20.09.2023 19:42





«Банк соблюдал и в будущем будет выполнять требования действующего законодательства Грузии, международные банковские ограничения и правила, предусмотренным внутренней политикой банка», — говорится в заявлении банка «Карту».



«При обслуживании клиентов АО «Банк Карту» соблюдал и будет выполнять требования действующего законодательства Грузии, международных банковских ограничений и правил, предусмотренных внутренней политикой банка.



Вместе с тем, со стороны партии «Национальное движение» и аффилированных с ней лиц делаются безответственные заявления, как будто после публикации санкций США в «Банке Карту» со стороны Отара Парцхаладзе были проведены банковские операции, что является чистой воды ложью и не соответствует истине. Эти безответственные заявления направлены на дискредитацию «Банка Карту» и являются очередной попыткой ввести общественность в заблуждение. Лица, обладающие соответствующими полномочиями, могут легко проверить в «Банке Карту» ложность этих заявлений», — говорится в заявлении.





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