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Минюст Грузии посчитал целесообразным прекратить гражданство экс-генпрокурору
20.09.2023 20:43
Министерство юстиции Грузии посчитало целесообразным прекратить гражданство попавшему под санкции США экс-генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе. Ранее стало известно, что он – гражданин России.
«Агентство развития госуслуг сочло целесообразным прекратить грузинское гражданство Отара Парцхаладзе. Соответствующее заключение направлено президенту Грузии», – говорится в сообщении Минюста.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее говорила о необходимости лишить гражданства Парцхаладзе, который, по информации Вашингтона, активно работал с российской ФСБ в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».
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