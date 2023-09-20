

Минюст Грузии посчитал целесообразным прекратить гражданство экс-генпрокурору

20.09.2023 20:43





Министерство юстиции Грузии посчитало целесообразным прекратить гражданство попавшему под санкции США экс-генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе. Ранее стало известно, что он – гражданин России.



«Агентство развития госуслуг сочло целесообразным прекратить грузинское гражданство Отара Парцхаладзе. Соответствующее заключение направлено президенту Грузии», – говорится в сообщении Минюста.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее говорила о необходимости лишить гражданства Парцхаладзе, который, по информации Вашингтона, активно работал с российской ФСБ в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».





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