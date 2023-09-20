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Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана после операции в Карабахе


20.09.2023   22:22


Азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении в среду объявил, что после "антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе Азербайджан восстановил свой суверенитет. Об этом пишет азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

По словам Алиева, "антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе за сутки выполнили все поставленные задачи, а военные страны "за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов".

"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", – добавил Алиев.

Президент Азербайджана также объявил о начале процесса разоружения армии так называемого Нагорного Карабаха в соответствии с достигнутыми договоренностями ранее в среду.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией. Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках и агрессии против "народа Карабаха".


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