

Парцхаладзе в ускоренном порядке переоформил все свое имущество на сына

21.09.2023 11:06





Попавший под американские санкции бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе в ускоренном порядке переоформил на сына активы в Грузии, пишут СМИ.



Заявления были внесены в госреестр после 12:00 20 сентября и подтверждены до конца рабочего дня, в 17.50, сообщает грузинская служба Радио Свобода. Только после этого Минюст лишил Парцхаладзе грузинского гражданства на основании того, что он получил гражданство другой страны.



В частности, Парцхаладзе передал по дарственной своему сыну Анзору землю сельхозназначения в пригороде Тбилиси, в Табахмела – около тысячи кв метров, два номера-студии в гостиничном комплексе в Бакуриани, три коммерческих площади в самом фешенебельном районе Тбилиси Ваке (101, 204 и 336 кв.м) и три квартиры в Сабуртало (38, 78 и 91 кв м).



По данным ТВ Pirveli, участок в Табахмела был передан сыну вместе с персональной церковью, построенной Парцхаладзе в 2019 году.



Также на сына была полностью переоформлена компания GPEE Consulting.



Что касается счетов в банках – ни один банк не признается, что обслуживал Пархаладзе или его семью, ссылаясь на правила защиты личной информации. Доступ к этим данным может получить только следствие.



США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе 14 сентября. По данным Госдепа, гражданин России и Грузии Парцхаладзе активно работал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».



Нацбанк Грузии 18 сентября объявил, что в рамках режима соблюдения международных санкций, на территории Грузии ограничен доступ к банковским активам и финансовым операциям бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе.

Это решение раскритиковал лидер правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе, заявив, что Конституция Грузии гарантирует своим гражданам право на презумпцию невиновности.



После этого, 19 сентября, и.о. президента Нацбанка Натия Турнава изменила порядок реализации международного санкционного режима в случае, когда речь идет о гражданах Грузии, снимая разморозку счетов Парцхаладзе до решения суда. Большая часть банков Грузии заявили, что будут соблюдать режим международных финансовых санкций.

Из-за решения Натии Турнава подали в отставку три вице-президента Нацбанка.



Вечером 20 сентября Минюст Грузии заявил, что лишает Парцхаладзе гражданства Грузии в связи с наличием гражданства другой страны и передал документы на подпись президенту.



Госдеп США предупредил, что все учреждения и частные лица, которые проводили операции с попавшим под санкции бывшим генпрокурором Отаром Парцхаладзе, также подвергают себя риску санкций. Решение Нацбанка Грузии об изменении порядка действия международных санкций в Грузии Госдеп назвал «прискорбным». И еще раз заявил, что Парцхаладзе сотрудничал с ФБС с целью повлиять на грузинское общество.



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