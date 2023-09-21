|
|
|
Гарибашвили встретился с советником президента США Джейком Салливаном
21.09.2023 11:37
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с советником президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
По информации правительства Грузии, стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонних отношений и обсудили шаги, которые необходимо предпринять в направлении укрепления стратегического партнерства.
«Разговор коснулся вопросов региональной безопасности. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность совместных усилий на фоне глобальных вызовов. Ираклий Гарибашвили и Джейк Салливан обсудили процесс европейской интеграции Грузии. Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что европейская интеграция страны является важнейшим приоритетом внешней политики правительства Грузии и правящая команда делает все для достижения поставленной цели.
На встрече Иракли Гарибашвили подчеркнул важность своевременного прибытия нового посла Соединенных Штатов Америки в Грузию. Премьер-министр отметил, что приветствует назначение Робин Данниган новым послом, с которой правительство Грузии планирует активно и тесно сотрудничать с целью углубления и укрепления двусторонних отношений», — говорится в информации правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна