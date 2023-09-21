

Гарибашвили встретился с советником президента США Джейком Салливаном

21.09.2023 11:37





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с советником президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.



По информации правительства Грузии, стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонних отношений и обсудили шаги, которые необходимо предпринять в направлении укрепления стратегического партнерства.



«Разговор коснулся вопросов региональной безопасности. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность совместных усилий на фоне глобальных вызовов. Ираклий Гарибашвили и Джейк Салливан обсудили процесс европейской интеграции Грузии. Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что европейская интеграция страны является важнейшим приоритетом внешней политики правительства Грузии и правящая команда делает все для достижения поставленной цели.



На встрече Иракли Гарибашвили подчеркнул важность своевременного прибытия нового посла Соединенных Штатов Америки в Грузию. Премьер-министр отметил, что приветствует назначение Робин Данниган новым послом, с которой правительство Грузии планирует активно и тесно сотрудничать с целью углубления и укрепления двусторонних отношений», — говорится в информации правительства.





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