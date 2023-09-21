

Президент не будет выдвигать кандидато в Совет НБГ до отмены скандального указа

21.09.2023 11:46





«Вчера свои должности покинули три вице-президента Нацбанка и советник президента НБГ. Как видно, указ от 18 сентября 2023 года был принят единолично и.о президентом Нацбанка и не был согласован с членами Нацбанка», — заявил парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе.



По его словам, в этих условиях президент считает нецелесообразным представлять в парламент новых кандидатов до тех пор, пока указанный вопрос не прояснится, не будет отменен соответствующий указ и.о президента Нацбанка и ситуация вокруг Нацбанка не исправится.



«Вы видели, что кандидаты не были представлены в комитете. Это говорит об их личном решении. Также я не буду вдаваться в подробности о том, какие существуют механизмы отзыва. Что касается нарушения Конституции, то Конституцию нарушает большинство. В Конституции написано, что Национальный банк независим в своей работе и вмешательство в его деятельность косвенно, устно или в любой форме совершенно неприемлемо и недопустимо», — заявил Георгий Мсхиладзе.



На вопрос: «Вы исключаете, что кандидаты сами откажутся от должностей? Мсхиладзе ответил: «Это один из механизмов. Если кандидаты в члены Нацбанка откажутся, это автоматически означает, что они отозваны».







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