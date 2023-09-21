

Парламент срочно избрал кандидатов на две вакантные должности в Совет НБГ

21.09.2023 13:39





Парламент Грузии избрал Нану Кеинишвили и Теймураза Хомерики на две вакантные должности в Совете Национального банка Грузии.



Кандидатуру Наны Кеинишвили поддержали 84 депутата, а Теймураза Хомерика – 82 члена большинства.



Отметим, что два парламентских комитета обсудили вопрос избрания кандидатов на сегодняшнем заседании и представили парламенту отрицательное заключение. Сами кандидаты не присутствовали на комитетском обсуждении.



Со своей стороны, президент хотела отозвать кандидатов, которых она представила парламенту, однако, по мнению членов большинства, Саломе Зурабишвили не имела на это права.



Следует отметить, что в Совете Нацбанка вместо 9-ти всего 7 членов, трое из которых – вице-президенты Совета – решили покинуть Совет. Информацию об отставке Папуна Лежава, Арчила Мествиришвили и Николоза Гагуа бюро приняло к сведению на сегодняшнем заседании. Согласно закону, их членство в Совете прекратится через два месяца – с 21 ноября. Срок полномочий еще одного члена Совета истекает в декабре.





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