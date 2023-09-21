

Пашинян не собирается уходить в отставку

21.09.2023 13:44





Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается покидать свой пост.



По сообщению армянских СМИ, во время многотысячного митинга возле здания администрации правительства страны Никол Пашинян собрал узкий круг членов партии «Гражданский договор» и заявил, что не будет передавать власть ни при каких обстоятельствах и сохранит её любой ценой.



Во время боевых действий в Карабахском регионе в центре Еревана прошли антиправительственные демонстрации.



Участники акций обвинили Пашиняна в передаче Нагорного Карабаха Азербайджану и потребовали отставки премьер-министра, затем попытались ворваться в здание правительства и прорвать полицейский кордон. В ответ силы безопасности применили светошумовые гранаты.







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