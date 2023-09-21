

Все грузинские вузы, кроме Свободного и Аграрного университетов, согласились списать долги студентов - министр

21.09.2023 15:27





Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари сообщает, что с 30 000 учащихся вузов будут полностью списаны долги, из-за которых ранее им был приостановлен статус студентов. Ранее соответствующее решение принял премьер-министр Грузии:



«В целях реализации упомянутого решения мне и министру финансов было поручено работать с вузами в этом направлении и создать соответствующие правовые и финансовые механизмы. С понедельника мы начали активную работу в министерстве и диалог как с государственными, так и с частными вузами по вопросам обнуления задолженности студентов… В результате долги более 30 тысяч студентов будут полностью погашены. Еще раз разъясняем, что студентам не придется платить ни одного тетри, высшие учебные заведения обнулят их задолженность».



Власти предложили частным университетам возместить долг студентов (в объективных рамках) и все частные университеты приняли это предложение, кроме Свободного и Аграрного университетов, заявил министр образования:



«У этих университетов, похоже, другие мотивы. Хочу также сообщить, что по нашим базам данных в Аграрном и Свободном университетах, на данный момент, из-за финансовой задолженности приостановлен статус примерно 1000 студентов. Они не смогут выплатить долг на данном этапе, поскольку, несмотря на предложенные нами справедливые условия, они до сих пор не изъявили желания сотрудничать»



Решение об обнулении долгов студентов принял премьер-министр Грузии: «студенты смогут восстановить свой статус, если захотят, и продолжить обучение в своих университетах. Это примерно 40 миллионов лари долга», — заявил Ираклий Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





