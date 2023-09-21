

Георгий Вашадзе: Парцхаладзе находится в Грузии, почему не задерживают российского шпиона?

21.09.2023 15:55





Парцхаладзе находится в Грузии, почему не задерживают российского шпиона? Нужно задержать Парцхаладзе и немедленно отменить приказ Нацбанка, - заявил журналистам лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Как он отметил, общество видело, как «Грузинская мечта» защищала шпиона.



«Им пришлось пойти на попятную, и они лишили Парцхаладзе гражданства, но я задаю главный вопрос – Парцхаладзе ведь уже гражданин России, почему его не задерживают? Вчера выписками из публичного реестра, нападением на журналистов достоверно подтвердилось, что Парцхаладзе находится в Грузии, поэтому у нас вопрос, почему его незамедлительно не арестовывают за шпионаж в пользу России?



СГБ и все правоохранительные органы, которые не задерживают российского шпиона Парцхаладзе, подвергают себя люстрации. Я спрашиваю «Грузинскую мечту», СГБ и все ведомства, почему вы не арестовываете Парцхаладзе?



Сейчас у нас есть два главных вопроса – Нужно задержать Парцхаладзе и немедленно отменить приказ Нацбанка. Для нас самое главное, чтобы общественности был дан ответ, почему Парцхаладзе не арестован, поэтому все ведомства должны дать ответ на вопрос. Человек уличен в шпионской деятельности, и не существует большего преступления, чем это», - заявил Вашадзе.





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