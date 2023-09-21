

Глава НБГ встретилась с постоянным представителем миссии МВФ в Грузии

21.09.2023 15:57





В головном офисе Нацбанка исполняющая обязанности президента НБГ Натия Турнава встретилась с постоянным представителем миссии МВФ в Грузии Эндрю Джуэллом.



По информации пресс-службы Нацбанка, на встрече Натия Турнава подробно объяснила представителю Международного валютного фонда, что означают изменения в порядке исполнения санкций и почему необходимость принятия этого решения встала на повестку дня. Кроме того, по ее заявлению, будут сохранены все те регуляции и ограничения, которые США, ЕС и Великобритания ввели в отношении России с первых дней ее вторжения в Украину.



По словам Турнава, Национальный банк Грузии находится в интенсивном контакте с финансовым сектором, международными финансовыми институтами и всеми заинтересованными сторонами для предоставления необходимой информации.



«Национальный банк Грузии придает особое значение сотрудничеству с Международным валютным фондом. На встрече мы договорились, что интенсивная коммуникация с фондом будет продолжаться и в будущем. Мы готовы дать исчерпывающие ответы на любые вопросы», — заявила после встречи Натия Турнава.



На встрече присутствовали члены правления Национального банка Екатерина Микабадзе, Екатерина Галдава и Роберт Синглетари.







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