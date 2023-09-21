

Самадашвили: «Грузинская мечта» окончательно оформила упразднение независимого статуса Нацбанка

21.09.2023 17:49





Грузинская мечта» окончательно оформила упразднение независимого статуса Национального банка. Это означает, что приказ Турнава, ставящий под угрозу граждан Грузии, о чем нас предупредил Госдеп, не будет отменен, - заявила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.



По ее словам, происходящие вокруг Нацбанка события ставят под угрозу возможность получения статуса [кандидата в члены ЕС], поскольку одним из главных требований Евросоюза является способствование независимости институтов.



«Что касается кандидатов, то о Хомерики я ничего сказать не могу, поскольку он, судя по всему, имеет более или менее позитивную репутацию в профессиональных кругах, а что касается Кеинишвили, то, исходя из ее биографии и биографии ее семьи, мне непонятно, вообще, как можно было выдвигать на этот пост подобного человека. Хотя и ясно, почему «Русская мечта» с радостью утвердила эту госпожу, ведь помимо подозрительных финансовых сделок, ее семья прямо уличена в связях с Россией, так что это очень логично для «Грузинской мечты», - заявила Самадашвили.



Для справки, парламент Грузии избрал Нану Кеинишвили и Теймураза Хомерики на две вакантные должности в Совете Национального банка Грузии.



Кандидатуру Наны Кеинишвили поддержали 84 депутата, а Теймураза Хомерика – 82 члена большинства.



Отметим, что два парламентских комитета обсудили вопрос избрания кандидатов на сегодняшнем заседании и представили парламенту отрицательное заключение. Сами кандидаты не присутствовали на комитетском обсуждении.



Со своей стороны, президент хотела отозвать кандидатов, которых она представила парламенту, однако, по мнению членов большинства, Саломе Зурабишвили не имела на это права.





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