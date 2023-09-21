

Папуашвили: Стратегическая ось грузино-украинских отношений должна быть свободна от политической конъюнктуры

21.09.2023 17:53





Уже во второй раз украинское официальное лицо высокого уровня обвиняется грузинским государством. В первый раз Лорткипанидзе, предположительно, организовал незаконную отправку Михаила Саакашвили из Украины в Грузию. Некоторые действия правительства Украины противоречат как логике, так и общей истории братских отношений, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в Twitter, откликаясь на заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии о том, что одним из авторов планируемой дестабилизации в Грузии в октябре-декабре является замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.



По мнению Папуашвили, стратегическая ось отношений Грузия и Украины должна быть свободна от политической конъюнктуры.



«Грузино-украинские отношения носят стратегический характер и должны быть таковыми. Такова позиция правительства Грузии, несмотря на политические споры. Мы поддерживали Украину во всех случаях внешней агрессии, особенно после 2014 года и тем более после февраля 2022 года. И все равно, мы стали свидетелями сознательного и целенаправленного смешивания стратегических вопросов с политическими с украинской стороны. Личные связи высокопоставленных чиновников из окружения президента Зеленского с радикальной грузинской оппозицией под покровительством Саакашвили еще больше усугубили политическую поляризацию в Грузии. Особенно досадно то, что действия сторонников Саакашвили в украинском правительстве очень похожи на излюбленную тактику России, которая предполагает раскол грузинского общества и нанесение ему ущерба. Это еще более усугубляет трудности, обусловленные российской оккупацией и ее постоянным политическим и военным давлением.



У нас и у украинского народа – общая цель. Нас, как никогда объединяют независимость, восстановление территориальной целостности и продвижение на пути европейской и евроатлантической интеграции. И любое политическое вмешательство, ослабляющее эту стратегическую ось, неприемлемо», - заявляет Шалва Папуашвили.





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