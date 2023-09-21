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Саломе Зурабишвили обсудила с послами вопрос санкций и Нацбанка


21.09.2023   20:36


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами Евросоюза, Великобритании и и.о. посла США.

По информации администрации президента, на встрече, проведенной во дворце Орбелиани, обсуждался вопрос финансовых санкций и Нацбанка.

Другие детали встречи неизвестны.


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