|
|
|
Саломе Зурабишвили обсудила с послами вопрос санкций и Нацбанка
21.09.2023 20:36
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами Евросоюза, Великобритании и и.о. посла США.
По информации администрации президента, на встрече, проведенной во дворце Орбелиани, обсуждался вопрос финансовых санкций и Нацбанка.
Другие детали встречи неизвестны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна