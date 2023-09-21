

Саломе Зурабишвили обсудила с послами вопрос санкций и Нацбанка

21.09.2023 20:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами Евросоюза, Великобритании и и.о. посла США.



По информации администрации президента, на встрече, проведенной во дворце Орбелиани, обсуждался вопрос финансовых санкций и Нацбанка.



Другие детали встречи неизвестны.





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