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Пятрас Аустревичюс: Я был немного шокирован первоначальным решением центрального банка Грузии
21.09.2023 23:40
По мнению члена группы «Renew Europe» европарламентария от Литвы Пятраса Аустревичюса, решения подобные решению Нацбанка об изменении порядка применения санкций, являются причиной того, что Европа все больше сомневается в том, что Грузия действительно соблюдает санкции.
«Я был немного шокирован первоначальным решением центрального банка Грузии. Потом я увидел, что из правления ушли очень серьезные и преданные люди», — сказал политик.
По его мнению решения Национального банка Грузии не должны носить персонализированный характер.
«Если мы подгоняем такой серьезный институт, как Национальный банк, к определенным лицам, — на мой взгляд, по политическим соображениям, — то Национальный банк не сможет сохранить свою целостность», — заявил Аустревичюс на онлайн-встрече, организованной «Институтом политики Грузии» (GIP), на тему «Как усилить совместимость Грузии с внешней политикой и политикой безопасности ЕС».
Европарламентарий также напомнил, что Грузия, которая желает вступления в ЕС должна соответствовать политике Евросоюза.
Напомним, 19 сентября Национальный банк Грузии заявил, что согласно решению президента банка международные санкции не будут применяться к гражданину Грузии, если грузинский суд не вынес против него обвинительный приговор по соответствующему делу.
Этим изменением Нацбанк восстановил доступ к банковским активам и осуществлению финансовых операций Отару Парцхаладзе, против которого США ввели санкции.
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