

Пятрас Аустревичюс: Я был немного шокирован первоначальным решением центрального банка Грузии

21.09.2023 23:40





По мнению члена группы «Renew Europe» европарламентария от Литвы Пятраса Аустревичюса, решения подобные решению Нацбанка об изменении порядка применения санкций, являются причиной того, что Европа все больше сомневается в том, что Грузия действительно соблюдает санкции.



«Я был немного шокирован первоначальным решением центрального банка Грузии. Потом я увидел, что из правления ушли очень серьезные и преданные люди», — сказал политик.



По его мнению решения Национального банка Грузии не должны носить персонализированный характер.



«Если мы подгоняем такой серьезный институт, как Национальный банк, к определенным лицам, — на мой взгляд, по политическим соображениям, — то Национальный банк не сможет сохранить свою целостность», — заявил Аустревичюс на онлайн-встрече, организованной «Институтом политики Грузии» (GIP), на тему «Как усилить совместимость Грузии с внешней политикой и политикой безопасности ЕС».



Европарламентарий также напомнил, что Грузия, которая желает вступления в ЕС должна соответствовать политике Евросоюза.



Напомним, 19 сентября Национальный банк Грузии заявил, что согласно решению президента банка международные санкции не будут применяться к гражданину Грузии, если грузинский суд не вынес против него обвинительный приговор по соответствующему делу.



Этим изменением Нацбанк восстановил доступ к банковским активам и осуществлению финансовых операций Отару Парцхаладзе, против которого США ввели санкции.





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