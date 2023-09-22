

Минобразования Грузии готовит реформы для частных школ

22.09.2023 11:28





Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари провел презентацию новых реформ с директорами частных школ и представителями ассоциаций, цель которых – максимальное повышение степени независимости и академической свободы частных школ, сообщает пресс-служба Минобразования.



Изменения коснутся направлений авторизации, профессионального развития учителей и карьерного роста, администрирования и национальной учебной программы.



В частности, решения, принимаемые в рамках авторизации, затрагивают следующие вопросы:



• Частные школы с небольшим контингентом в регионах получат скидку 50% на плату, установленную постановлением об авторизации;



• Цикл авторизации составит 9 лет для тех школ, которые прошли авторизацию по новому стандарту;



• На момент авторизации школа сама решает, каким образом она будет подтверждать соответствие стандартам;



• Частной школе будет разрешено реализовывать программу подготовки к школе без создания отдельного юридического лица;



• Будут внесены изменения в порядок признания международных программ и определены требования и условия сотрудничества с организацией, ответственной за зарубежное обеспечение качества.



• Реформы включают в себя и важные изменения в профессиональном развитии и карьерном росте учителей:

Учителя частных школ будут освобождены от обязательства участвовать в "Программе профессионального развития и карьерного роста";



• Для приглашенных иностранных преподавателей будет снят лимит 9-часовой еженедельной нагрузки;

Гражданин иностранного государства получает право преподавания путем признания права, выданного в другом государстве;



• Учителя как государственных, так и частных школ будут иметь равный доступ к тренингам, поддерживаемым Национальным центром профессионального развития учителей;



Что касается администрирования, то частные школы реализуют международно признанные программы по следующему плану:



Им будет предоставлена возможность отразить информацию о своих учениках в реестре учащихся;

Граждане зарубежных стран, окончившие международные программы, будут зачислены в вузы Грузии без сдачи единых национальных экзаменов.



Изменения коснулись и национальной учебной программы, а именно:



• Отменяется третья глава Национальной учебной программы, в котором описываются годовые рекомендационные программы, а также пути и средства достижения цели;



• Для частных школ обязательной считается только Глава I Национальной учебной программы, определяющая цели и принципы преподавания и обучения;



• Идея перехода из класса в класс была заменена идеей перехода с одной ступени на другую. Школа обязана предлагать учащимся программы поддержки, чтобы они могли преодолеть уровень;



• Школа имеет право иметь собственную систему оценки, которую необходимо конвертировать в 10-балльную;



• Компоненты детерминированной оценки (классная, домашняя работа, сумматив) и количества будут упразднены;



• Школа имеет право использовать определяющую оценку еще до второго семестра пятого класса. Возрастное ограничение, связанное с началом определяющей оценки, снимается;



• Для граждан зарубежных стран оценка грузинского как второго языка будет проводиться по-разному. Школьники будут оцениваться в зависимости от уровня их готовности и периода обучения;



• Частным школам будет разрешено использовать в образовательном процессе нестандартные, согласованные учебники;



• Частная школа имеет право определять форму и функции классного руководителя. Обязательное существование классного руководителя отменяется;



• Определяется только продолжительность учебного года (30-35 недель).



В целях эффективной реализации упомянутых изменений Министерство образования проведет информационные и консультационные встречи с представителями заинтересованных частных школ.



Директора частных общеобразовательных учреждений и представители ассоциации оценили работу министерства и принятые решения как беспрецедентную политику поддержки, которая будет способствовать росту их независимости и академической свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





