

Парламент Грузии принял Кодекс обороны

22.09.2023 11:31





Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу, сообщили в пресс-службе законодательного органа.



Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием, международной подготовкой, поощрением и дисциплинарной ответственностью за операции по поддержанию мира, военным положением и добровольчеством в Вооруженных силах.



Законопроект поддержали 80 депутатов парламента Грузии. Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении пакет, состоящий из 46 законопроектов, относящихся к новому Кодексу обороны.



По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, законодательный пакет отражает редакционные изменения с учетом замечаний юридического департамента.



"Кодекс обороны" необходим для достижения целей, которые служат укреплению обороноспособности, повышению совместимости с НАТО и установлению социальных гарантий для военных. Реформы, предусмотренные кодексом обороны, значительно увеличат резерв, подготовленный по стандартам НАТО", - заявил замминистра.



Одним из важных и фундаментальных нововведений Кодекса обороны является установление новых подходов к обязательной военной службе, что наряду с различными нововведениями предусматривает улучшение социальной защиты призывников и популяризацию службы.



Предусматривается уравнять социальные гарантии призывника и профессиональных военнослужащих.





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