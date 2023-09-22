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Парламент Грузии принял Кодекс обороны
22.09.2023 11:31
Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял Кодекс обороны, предусматривающий изменения в порядке призыва на срочную службу, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием, международной подготовкой, поощрением и дисциплинарной ответственностью за операции по поддержанию мира, военным положением и добровольчеством в Вооруженных силах.
Законопроект поддержали 80 депутатов парламента Грузии. Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении пакет, состоящий из 46 законопроектов, относящихся к новому Кодексу обороны.
По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, законодательный пакет отражает редакционные изменения с учетом замечаний юридического департамента.
"Кодекс обороны" необходим для достижения целей, которые служат укреплению обороноспособности, повышению совместимости с НАТО и установлению социальных гарантий для военных. Реформы, предусмотренные кодексом обороны, значительно увеличат резерв, подготовленный по стандартам НАТО", - заявил замминистра.
Одним из важных и фундаментальных нововведений Кодекса обороны является установление новых подходов к обязательной военной службе, что наряду с различными нововведениями предусматривает улучшение социальной защиты призывников и популяризацию службы.
Предусматривается уравнять социальные гарантии призывника и профессиональных военнослужащих.
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