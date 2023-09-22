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У Парламента Грузии проходит акция протеста
22.09.2023 11:46
Оппозиционные политические партии и гражданские организации проводят акцию протеста у заднего входа в здание парламента Грузии. Акция началась в 11:00 часов.
Сегодня, 22 сентября, на пленарном заседании парламента Грузии в порядке интерпелляции заслушают двух министров: главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и министра экономики Левана Давиташвили.
Гомелаури должен ответить на вопросы в связи с трагедией в Шови произошедшей 3 августа, а Давиташвили, был приглашен оппозиционными депутатами, что бы ответить на вопросы касательно порта Анаклия.
Парламент Грузии заявил о дополнительных мерах безопасности
Как сообщили в законодательном органе, 22 сентября текущего года в соответствии с приказом председателя парламента Грузии «О режиме охраны дворца парламента Грузии и на прилегающей территории» от 30 декабря 2016 года N259/3, во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – визитерам ограничивается вход во дворец парламента.
«Ограничение не коснется аккредитованных парламентских журналистов. Целью указанных мер является обеспечение рабочей и безопасной обстановки во дворце парламента Грузии», — отмечается в информации.
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