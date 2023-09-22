

Сегодня в парламенте будут действовать дополнительные меры безопасности

22.09.2023 12:13





Парламент Грузии распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности.



Как сообщается, 22 сентября текущего года в соответствии с приказом председателя парламента Грузии «О режиме охраны дворца парламента Грузии и на прилегающей территории» от 30 декабря 2016 года N259/3, во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – визитерам ограничивается вход во дворец парламента.



По информации пресс-службы парламента, ограничение не коснется аккредитованных журналистов.



«Ограничение не коснется аккредитованных парламентских журналистов. Целью указанных мер является обеспечение рабочей и безопасной обстановки во дворце парламента Грузии», - отмечается в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





