

Вашадзе: На проекте порта Анаклия стоит российская красная печать

22.09.2023 13:27





«Россия запретила властям Грузии строить порт Анаклия», — заявляет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, потому на протяжении лет представители правящей партии ограничиваются лишь заявлениями:



«На проекте порта Анаклия стоит российская красная печать, потому он и не строится. Взгляните, сколько было заявлений (представители власти делали) после 2020 года о том, что в Анаклия собираются что-то делать. Россия запретила им строить порт в Анаклия, и эту задачу выполняет российская шпионская сеть — Парцхаладзе и Иванишвили», — говорит Вашадзе.



Напомним, сегодня в парламенте выступает глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Основные вопросы, которые оппозиционные депутаты задают Левану Давиташвили, касаются именно строительство порта в Анаклия.



Между тем, министр сообщил, что на данном этапе, во второй этап конкурса перешли две компании, и сейчас объявлен последний этап – подача инвестиционных предложений:



«Мы получили 4 заявки, но посчитали, что есть кое-какие недочеты, необходимо было уточнить технические вопросы. Заявки были подготовлены на высоком уровне несколькими компаниями. Одна компания, которая перешла на второй этап – швейцарско-люксембургская, вторая – китайско-сингапурский консорциум, всемирно известная группа ведущих компаний. Что касается двух других претендентов, их квалификация не соответствовала нашим требованиям, и они не смогли пройти в следующий этап», — сказал Давиташвили.



Источник: СОВА

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