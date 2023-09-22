

Гиви Миканадзе о Парцхаладзе

22.09.2023 14:08





В мировой практике не существует фактов, чтобы сторона защиты собирала доказательства, я говорю по поводу Парцхаладзе. Бремя доказывания лежит на обвинении и никаких доказательств американскими партнерами не представлено, - заявил журналистам член большинства парламента Грузии Гиви Миканадзе.



По его словам, обязанностью властей является защита интересов каждого гражданина, и они требуют доказательств. Что касается вызова Парцхаладзе в следственные структуры на опрос, а также требований арестовать его, Миканадзе заявляет, что «если бы было за что ухватиться, были бы приняты другие меры».



«Наши радикальные оппоненты говорят нам, что заявление конкретного ведомства США важнее и стоит выше по рангу, чем Конституция Грузии, которая обязывает нас защищать интересы каждого нашего гражданина. Мы требуем предоставления конкретных доказательств. Как вы знаете, расследование начато, но если бы у следствия было за что ухватиться, то сегодня, наверное, были бы приняты другие меры в рамках закона», - заявил Миканадзе.





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