

Член «Национального движения»: протесты продолжатся, пока мы не остановим правительство

22.09.2023 14:09





У здания парламента в Тбилиси продолжается акция протеста с требованием «арестовать российского агента Отара Парцхаладзе». В ней участвуют гражданские активисты и представители оппозиции. Среди митингующих и представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — член «Национального движения» Софо Джапаридзе.



«Протесты продолжатся до тех пор, пока мы не остановим правительство, чтобы спасти нашу страну от обрусения. То, за чем мы сегодня наблюдаем в отношении Парцхаладзе — генеральная репетиция. Этим правительство покрывает Бидзину Иванишвили и показывает, как они будут защищать его деньги», — заявила Джапаридзе.



Еще один участник акции Ника Парулава в разговоре с журналистами заявил:



«Это здание стало пристанищем агентов российского влияния во власти. Мы знали о 76 людях, к ним добавился бывший генпрокурор, и я думаю, что Гомелаури, вообще вся правительственная команда, все те, кто сегодня в «Грузинской мечте», главные лица, принимающие решения – это агенты России. Права сотрудников ФСБ в этой стране более защищены, чем права обычных граждан Грузии».



Участники акции развернули плакат, на котором изображены и.о. президента Национального банка Натия Турнава, экс-премьер Бидзина Иванишвили, судьи Ираклий Шенгелия и Леван Мурусидзе, и бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, при этом активисты скандируют: «Российские агенты, просим, уходите, иначе к вам будут применены международные санкции».



В здании парламента Грузии 22 сентября действует «желтый уровень безопасности» – визитерам ограничивается вход во дворец парламента. По информации пресс-службы парламента, ограничение не коснется аккредитованных журналистов.





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