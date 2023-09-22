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Мдинарадзе утверждает, что Отар Парцхаладзе уже был опрошен в рамках начатого против него расследования


22.09.2023   15:54


Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе был вызван на опрос в рамках начатого расследования.

Об этом Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам по окончании интервью.

По его словам, Парцхаладзе уже опрошен.

Ранее депутат заявлял, что непонятно, на каком основании следует вызывать Парцхаладзе на опрос, когда они не получили доказательств и если доказательств нет, то о чем же спрашивать».


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