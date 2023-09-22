

ЕНД: супруг нового члена Совета Нацбанка обвинялся в шпионаже

22.09.2023 16:09





Председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» Тина Бокучава утверждает, что члены семьи, назначенной в Совет Нацбанка Грузии Наны Кеинишвили обвинялись в шпионаже:



«Супруг Кеинишвили конкретно обвинялся в шпионаже, к этому человеку есть серьезные вопросы, в том числе о возможных коррупционных сделках. Она никогда не будет тем независимым профессионалом, который нужен сейчас необходим для защиты Нацбанка как института, и президент должен это осознавать, чтобы в следующий раз ей не пришлось извиняться», — говорит Бокучава.



Напомним, что парламент Грузии избрал Нану Кеинишвили и Теймураза Хомерики на две вакантные должности в Совете Национального банка. Решение было принято несмотря на отзыв ранее представленных президентом кандидатов. По заявлению парламентского секретаря президента Грузии Георгия Мсхиладзе, президент посчитала нецелесообразным представлять парламенту кандидатуры Теймураза Хомерики и Наны Кеинишвили до тех пор, пока не будет отменен приказ и.о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава, об изменении правила распространения режима санкций на граждан Грузии.





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