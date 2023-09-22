

ЕС приготовился начать процесс включения Украины в свой состав

22.09.2023 16:43





Еврокомиссия рекомендует начать процесс присоединения Украины к Евросоюзу в следующем месяце, рассказали Bloomberg знакомые с вопросом источники. По их словам, отказ от этого был бы политически несостоятельным для комиссии ввиду трудностей, с которыми сталкивается Украина в ходе войны.



После вынесения официальной рекомендации лидерам ЕС придется ее одобрить на встрече глав государств в декабре. Хотя, как отмечают источники, позицию некоторых стран, включая Венгрию, еще предстоит выяснить. Когда документ будет одобрен, Украина приступит к длительной процедуре реформ, которые будут включать и борьбу с коррупцией, подчеркивают собеседники агентства.



В целом подготовка к вступлению в ЕС потребует провести реформы более чем в 30 областях, включая верховенство права, экономику и защиту национальных меньшинств. Как подчеркнул один из собеседников, задача ЕС показать Киеву, что для вступления в блок у него не будет «коротких путей». Начало переговоров о присоединении к блоку укрепит позиции президента Владимира Зеленского, который, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, ощущает снижение поддержки со стороны США.





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