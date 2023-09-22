

Глава МВД отчитался перед парламентом по трагедии в Шови

22.09.2023 17:44





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури отчитался перед парламентом о действиях властей во время и после стихийного бедствия, произошедшего в Раче 3 августа. Свое выступление в высшем законодательном органе он начал с соболезнований семьям погибших в Шови.



«Во время борьбы со стихией мы потеряли сотрудников силовых структур, МВД и Минобороны: майора полиции Мириана Челидзе и сотрудника Национальной гвардии Минобороны Темура Харчилава… Их потеря – большая боль для нашей большой семьи. К сожалению, стихийные бедствия затронули и другие регионы Грузии, в Гурии погибли еще три человека. Я также хочу выразить соболезнования их семьям», – сказал Вахтанг Гомелаури.



Министр рассказал о мерах, которые принимались в первые минуты с начала стихийного бедствия в Шови.



«3 августа катастрофа в Шови развивалась очень быстро, огромная масса селевого потока, объем которой, по первоначальной оценке специалистов по охране окружающей среды, составлял около 5 миллионов кубометров, двинулась в сторону эпицентра стихии и накрыла территорию вокруг курорта Шови. Под эту массу, на глубину в несколько метров под землей, попали люди. На такой глубине спасти их жизни было практически невозможно. Поисково-спасательная операция и обработка такой массы земли требовали времени», – рассказал он.





После стихийного бедствия в ходе поисковых мероприятий были обнаружены тела 32 человек, поиски еще одного пропавшего продолжаются по сей день и «будут продолжаться до тех пор, пока будет существовать хоть теоретическая возможность его найти», заявил Гомелаури.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





