

Мдинарадзе: «Нацбанк и финансовая система были спасены»

22.09.2023 18:18





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что ради спасения финансовой системы парламентское большинство проголосовало бы за любого кандидата в члены правления Совета Нацбанка, которого представила бы президент.



«Национальный банк и финансовая система были спасены», — утверждает политик.



Мдинарадзе также указал, что не видит поводов для опасений в связи с избранием в Совет Нацбанка Наны Кеинишвили, в отношении которой в оппозиции были высказаны сомнения из-за предполагаемых связей ее семьи с Россией.



«Я не думаю, что в этом отношении есть проблемы, это сложно себе представить», — сказал Мдинарадзе, добавив, что в Нацбанке нет связей с Россией, иначе были бы предприняты соответствующие меры.





Накануне, Парламент Грузии избрал Нану Кеинишвили и Теймураза Хомерики на две вакантные должности в Совете Национального банка Грузии.



Кандидатуру Наны Кеинишвили поддержали 84 депутата, а Теймураза Хомерика – 82 члена большинства.



Отметим, что два парламентских комитета обсудили вопрос избрания кандидатов на сегодняшнем заседании и представили парламенту отрицательное заключение. Сами кандидаты не присутствовали на комитетском обсуждении.



Со своей стороны, президент хотела отозвать кандидатов, которых она представила парламенту, однако, по мнению членов большинства, Саломе Зурабишвили не имела на это права.



Следует отметить, что в Совете Нацбанка вместо 9-ти всего 7 членов, трое из которых – вице-президенты Совета – решили покинуть Совет. Информацию об отставке Папуна Лежава, Арчила Мествиришвили и Николоза Гагуа бюро приняло к сведению на сегодняшнем заседании. Согласно закону, их членство в Совете прекратится через два месяца – с 21 ноября. Срок полномочий еще одного члена Совета истекает в декабре.





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