|
|
|
Бокучава «Грузинской мечте»: Вы обещали народу демократию, однако создали российскую «бандитократию»
22.09.2023 20:20
Меня не удивляет, что ваше правительство, жертвует жизнями людей. Вы являетесь правительством, которое превратило труп младенца Барбары Рафалянц в политическое знамя; вы правительство, самоотверженно защищающее Парцхаладзе, но пытающееся замять трагедию в Шови. Защита Парцхаладзе, замятие трагедии в Шови, даже только из этого одного предложения понятно, что это за правительство, - заявила председатель фракции «Национальное движение» Тина Бокучава на пленарном заседании парламента Грузии, где главу МВД Вахтанг Гомелаури слушают в порядке интерпелляции по вопросу трагедии в Шови.
Тина Бокучава поинтересовалась у министра, сколько вертолетов на самом деле находится на балансе государства и почему их нельзя было сразу и эффективно использовать во время стихийного бедствия в Шови.
По ее оценке, именно служебным преступлением министра является то, что на фоне произошедших в стране прежде природных трагедий, начиная с наводнения в Тбилиси в 2015 году, стихийное бедствие, случившееся 3 августа 2023 года, Грузия опять-таки встретила неподготовленной.
«Вы обещали грузинскому народу демократию, однако создали российскую «бандитократию», при которой грош цена жизни человека. Вы защищаете российских шпионов, и в этом заключается ваша важнейшая национальная задача, для решения которой все государственные ведомства действуют скоординировано. Затурканные граждане Грузии, оставшиеся перед лицом погрязших в коррупции, развалившихся государственных институтов – это и есть «русская мечта», - заявила Бокучава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна