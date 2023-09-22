

Бокучава «Грузинской мечте»: Вы обещали народу демократию, однако создали российскую «бандитократию»

22.09.2023 20:20





Меня не удивляет, что ваше правительство, жертвует жизнями людей. Вы являетесь правительством, которое превратило труп младенца Барбары Рафалянц в политическое знамя; вы правительство, самоотверженно защищающее Парцхаладзе, но пытающееся замять трагедию в Шови. Защита Парцхаладзе, замятие трагедии в Шови, даже только из этого одного предложения понятно, что это за правительство, - заявила председатель фракции «Национальное движение» Тина Бокучава на пленарном заседании парламента Грузии, где главу МВД Вахтанг Гомелаури слушают в порядке интерпелляции по вопросу трагедии в Шови.



Тина Бокучава поинтересовалась у министра, сколько вертолетов на самом деле находится на балансе государства и почему их нельзя было сразу и эффективно использовать во время стихийного бедствия в Шови.



По ее оценке, именно служебным преступлением министра является то, что на фоне произошедших в стране прежде природных трагедий, начиная с наводнения в Тбилиси в 2015 году, стихийное бедствие, случившееся 3 августа 2023 года, Грузия опять-таки встретила неподготовленной.



«Вы обещали грузинскому народу демократию, однако создали российскую «бандитократию», при которой грош цена жизни человека. Вы защищаете российских шпионов, и в этом заключается ваша важнейшая национальная задача, для решения которой все государственные ведомства действуют скоординировано. Затурканные граждане Грузии, оставшиеся перед лицом погрязших в коррупции, развалившихся государственных институтов – это и есть «русская мечта», - заявила Бокучава.





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