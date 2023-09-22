

Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (NEMO)

22.09.2023 20:22





Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (The Network of European Museum Organisations – NEMO).



NEMO объединяет более 30 000 музеев в 40 европейских странах и популяризирует европейские регуляции, которые способствуют защите и интеграции культурного наследия музеев в общее пространство европейской культуры. Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую Сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Евросовета.



Для реализации своих целей NEMO концентрируется на шести стратегических направлениях, которые помогают музеям правильно себя позиционировать и развиваться.



В частности, по таким направлениям, как: образовательные, социальные, экономические, коллекционные ценности, а также профессиональное развитие и оцифровка музеев.



Параллельно с членством в организации, Объединение музеев Тбилиси стало членом группы по цифровизации.





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