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Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (NEMO)
22.09.2023 20:22
Объединение музеев Тбилиси стало членом Сети европейских музейных организаций (The Network of European Museum Organisations – NEMO).
NEMO объединяет более 30 000 музеев в 40 европейских странах и популяризирует европейские регуляции, которые способствуют защите и интеграции культурного наследия музеев в общее пространство европейской культуры. Организация, основанная в 1992 году, представляет собой независимую Сеть национальных музейных организаций, представляющую музейное сообщество государств-членов Евросовета.
Для реализации своих целей NEMO концентрируется на шести стратегических направлениях, которые помогают музеям правильно себя позиционировать и развиваться.
В частности, по таким направлениям, как: образовательные, социальные, экономические, коллекционные ценности, а также профессиональное развитие и оцифровка музеев.
Параллельно с членством в организации, Объединение музеев Тбилиси стало членом группы по цифровизации.
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