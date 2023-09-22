

В Тбилиси напали на депутата Тбилгорсобрания от ЕНД

22.09.2023 21:18





По заявлению члена «Национального движения» Ники Мелия, в Глдани нападению подвергся депутат тбилисского Сакребуло Ираклий Эдзгверадзе.



Как отметил Ника Мелия, «провокацию Ираклию Эдзгверадзе устроил мажоритарный депутат «Грузинской мечты» от Глдани, ближайший друг мэра Кахи Каладзе.



«После выступления в Сакребуло Ираклий Эдзгверадзе вернулся домой в Глдани, он был с друзьями, на него напали 50-60 человек, вооруженных дубинками, брат вора в законе Шукакидзе, некий Тато Хундадзе, работающий в гамгеоба Глдани, вся шпана «Грузинской мечты».



Они жестоко расправлялись со всеми, кто им встретился на месте. Это политическая расплата, эти люди управляют этой страной. Все наши друзья стали жертвами жестокой расправы. Для меня это дело чести и многих других людей, либо будет Грузия Каладзе-Кобиашвили и Парцхаладзе, или наших детей, многих маленьких детей. Нынешнее государство состоит из преступников, пути назад нет. Ты, Каха Каладзе, глубоко пожалеешь, тебе придется вернуть все украденные миллионы и понести ответственность за все преступления», — заявил Мелия.





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