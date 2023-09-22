

Президент отказалась лишать на данном этапе подсанкционного экс-генпрокурора гражданства

22.09.2023 23:07





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать грузинского гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего под американские санкции по обвинению в связях с ФСБ.



“Если Парцхаладзе виновен, то должен быть наказан в Грузии, и как гражданин Грузии. Исходя из интересов государства, президент Грузии не считает целесообразным прекращать его грузинское гражданство на данном этапе”, – говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.



Грузию уже несколько дней трясет из-за истории с Парцхаладзе.



На этой неделе Минюст Грузии передал на подпись президенту документы на лишение Парцхаладзе гражданства Грузии, так как подтвердилось, что он получил российское гражданство и не осуществил необходимые процедуры для сохранения грузинского.



В новом длинном санкционном списке США Парцхаладзе был единственный грузин и в то же время россиянин. В документе Госдепа от 14 сентября Отар Анзорович Парцхаладзе упоминается как «российский олигарх грузинского происхождения, которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) использовала для влияния на грузинское общество и проведения политики в пользу России».



По данным Transparency International Georgia, Парцхаладзе получил российское гражданство 24 февраля 2021 года.

В правящей партии Грузии говорят, что Госдеп США не предоставил никаких доказательств и надо исходить из принципа презумпции невиновности.



Скандал с Парцхаладзе обошелся Грузии в 57 миллионов долларов валютных запасов. Курс лари стал падать после того, как и.о. президента Нацбанка Натия Турнава изменила порядок действия международных банковских санкций в отношении граждан Грузии, введя как обязательное условие обвинительный приговор местного суда. На практике это означает откладывание применения санкций на неопределенный срок. Несогласные, часть правления Нацбанка, ушли в отставку, обеспокоенность ситуацией выразили МВФ и Госдеп США, а самые крупные грузинские банки заявили, что будут соблюдать международные санкции без исключений. Курс лари упал на 1,6 процентов и Нацбанку пришлось дважды продать доллары, чтобы стабилизировать ситуацию.



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