

Папуашвили просит Венецианскую комиссию дать правовую оценку документам, принятым для выполнения 12 рекомендаций

23.09.2023 13:42





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обращается с письмом к президенту Венецианской комиссии Клер Бази-Малори и просит дать оценку законам, законопроектам и плану действий по деолигархизации, принятым для выполнения 12 рекомендаций.



Как отмечается в письме, на основании достигнутой со стороной ЕС договоренности, в Венецианскую комиссию направляются законопроекты, которые были рассмотрены парламентом Грузии для выполнения 12 рекомендаций, а также – подготовленный правительством Грузии план действий для предотвращения чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии.



«Партнером Грузии на пути осуществления рекомендация ЕС была Европейская комиссия. Мы постоянно общаемся с ее соответствующими департаментами для получения дополнительных разъяснений. Недавний визит верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и высокопоставленных чиновников Еврокомиссии в Грузию имел важное значение для принятия дополнительных шагов перед октябрьским решением Еврокомиссии. В частности, на основании договоренности, достигнутой со стороной ЕС, мы направляем в Венецианскую комиссию следующие документы: проект изменений в Избирательный кодекс и регламент парламента; закон о Специальной следственной службе; статьи закона о защите персональных данных, касающиеся Службы защиты персональных данных; статьи закона о борьбе с коррупцией, касающиеся Антикоррупционного бюро; проект изменений, которые предполагается внести в органический закон об общих судах; план действий по предотвращению чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии.



Г-жа президент, просим подготовить правовые соображения Венецианской комиссии по указанным вопросам», - пишет Шалва Папуашвили в письме, которое распространяет пресс-служба парламента.





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