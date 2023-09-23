

Гарибашвили: Фундаментальная философия нашего правительства – это предотвращение войны и обеспечение мира

23.09.2023 13:45





Грузия хорошо понимает цену войны и мира. С 2012 года наше правительство создало и сохранила непрерывное десятилетие мира и стабильности, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на генеральных дебатах 78-й сессии ООН.



Глава правительства поблагодарил международное сообщество за непрерывную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу глубокую благодарность международному сообществу за его непрерывную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Для обеспечения мирного существования я призываю международное сообщество убедить Российскую Федерацию включиться в «Женевские международные переговоры» и осуществить соглашение о прекращении огня 2008 года, заключенное при посредничестве ЕС, - заявил премьер.



По его словам, фундаментальная философия его правительства – это предотвращение войны любой ценой и обеспечение мира.



«Позвольте мне четко заявить – основная философия нашего правительства – это предотвращение войны и обеспечение мира. Несмотря на проблемы, возникшие из-за нашего географического положения, нам удалось обеспечить безопасность наших людей, поддерживая Украину и международное сообщество посредством предусмотрительной политики и тесной координации с нашими партнерами», - заявил премьер, выступая с речью.





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