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Гарибашвили: Грузия становится многоплановым региональным центром
23.09.2023 13:49
На основании «Инициативы мирного соседства» моего правительства мы заявляем о своей готовности включить в этот процесс наших соседей и друзей из Армении и Азербайджана, чтобы на Южном Кавказе окончательно установился продолжительный мир, - заявил министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с речью на генеральных дебатах 78-й сессии ООН.
Как отметил глава правительства, Грузия становится многоплановым региональным хабом.
«Дорогие друзья, Грузия становится многоплановым региональным центром. Наш финансовый сектор получил мировое признание, и мы привлекаем международных инвесторов, внося дополнительный капитал в нашу экономику. Мы также уделяем приоритетное внимание инвестициям в нашу инфраструктуру, чтобы усиления связности, успешного развития логистических и энергетических секторов.
Мы развиваем стратегические транспортные коридоры для установления решающих связей между Азией и Европой. Участие Грузии в различных международных инициативах и инфраструктурных проектах укрепляет эту связь и способствует торговле в Черноморском регионе», - заявил премьер.
По его словам, чтобы укрепить связь между Востоком и Западом, Грузия в 2015 году учредила «Тбилисский форум Шелкового пути» и тем самым создала международную платформу для диалога между политиками высокого ранга, бизнес-кругами и общественными лидерами.
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