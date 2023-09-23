

Гарибашвили: Грузия становится многоплановым региональным центром

23.09.2023 13:49





На основании «Инициативы мирного соседства» моего правительства мы заявляем о своей готовности включить в этот процесс наших соседей и друзей из Армении и Азербайджана, чтобы на Южном Кавказе окончательно установился продолжительный мир, - заявил министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с речью на генеральных дебатах 78-й сессии ООН.



Как отметил глава правительства, Грузия становится многоплановым региональным хабом.



«Дорогие друзья, Грузия становится многоплановым региональным центром. Наш финансовый сектор получил мировое признание, и мы привлекаем международных инвесторов, внося дополнительный капитал в нашу экономику. Мы также уделяем приоритетное внимание инвестициям в нашу инфраструктуру, чтобы усиления связности, успешного развития логистических и энергетических секторов.



Мы развиваем стратегические транспортные коридоры для установления решающих связей между Азией и Европой. Участие Грузии в различных международных инициативах и инфраструктурных проектах укрепляет эту связь и способствует торговле в Черноморском регионе», - заявил премьер.



По его словам, чтобы укрепить связь между Востоком и Западом, Грузия в 2015 году учредила «Тбилисский форум Шелкового пути» и тем самым создала международную платформу для диалога между политиками высокого ранга, бизнес-кругами и общественными лидерами.





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