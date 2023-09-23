

Бокерия называет полным абсурдом решение президента не лишать грузинского гражданства подсанкционного экс-генпрокурора

23.09.2023 13:58





Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия, называет полным абсурдом решение президента Грузии Саломе Зурабишвили не лишать грузинского гражданства находящегося под санкциями США бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.



«Это полный абсурд и ложь, как будто, лишив гражданства, Грузия каким-то образом ограничивает себя в преследовании Отара Парцхаладзе или любого другого человека, который шпионил против нашей страны или совершил тяжкое преступление.



Я не представляю, с чего они это взяли. Это просто глупо. Если есть какой-то интрижный план, который я вообще не понимаю, то участие в театре абсурда с режимом Иванишвили, притом с нарушением закона, является очередным вредом со стороны президента», - заявляет Гига Бокерия.



Для справки, президент Грузии не считает целесообразным на данном этапе прекращать грузинское гражданство бывшему прокурору Грузии Отару Парцхаладзе, попавшему под санкции США.



Согласно заявлению, которое распространяет администрация президента Грузии, Отар Парцхаладзе уличен в шпионаже и против него начато расследование, соответственно, президент считает, что если Отар Парцхаладзе должен быть наказан, то он должен понести наказание именно как гражданин Грузии.





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